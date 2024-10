Vključevanje invalidov na trg dela z vedno več izzivi

Maribor, 22. oktobra - V Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Maribor opažajo, da je vključevanje oseb z invalidnostmi na trg dela vedno težje. Kot ugotavljajo po današnjem srečanju s predstavniki zaposlitvenih centrov in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, sta med razlogi za to nelojalna konkurenca in avtomatizacija proizvodnih procesov.