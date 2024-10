Golob ob obisku URI Soča zgodbe otrok iz Gaze označil za pretresljive

Ljubljana, 21. oktobra - Zgodbe otrok iz Gaze, ki so v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča deležni zdravljenja, so pretresljive, je po današnjem obisku inštituta dejal premier Robert Golob in dodal, da si s takšnimi projekti želi otrokom pričarati privid normalnega življenja. Ob tem je opozoril, da se morija v Gazi nadaljuje z nezmanjšano brutalnostjo.