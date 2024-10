Dobitnica nagrade Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2024 Edit Andras

Ljubljana, 21. oktobra - Dobitnica nagrade Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2024 je umetnostna zgodovinarka, kritičarka, kuratorka in višja znanstvena sodelavka Raziskovalnega središča za humanistiko na Inštitutu za umetnostno zgodovino v Budimpešti Edit Andras. Štipendije Igorja Zabela 2024 pa prejmejo Irfan Hošić, Ovidiu Tichindeleanu in Natalija Vujošević.