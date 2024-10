V CD premierno lutkovno-glasbena predstava o obrazih vode

Ljubljana, 22. oktobra - V Cankarjevem domu (CD) bodo popoldne premierno izvedli lutkovno-glasbeno predstavo Blup? Obrazi vode, nastalo v koprodukciji z Zavodom Kuskus in Al quadrato iz Italije. Po motivih zgodbe Iva Rosatija sta besedilo napisala Maria Giulia Campioli in Peter Kus, ki jo je tudi režiral in podpisal glasbo. Predstava je namenjena otroškemu občinstvu.