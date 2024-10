Lufthansa ukinja dnevne lete med Frankfurtom in Pekingom

Frankfurt, 21. oktobra - Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo z začetkom zimske sezone ukinil dnevne lete med Frankfurtom in kitajsko prestolnico Peking. Za to potezo so se odločili zaradi hude konkurence iz Kitajske, Turčije in Perzijskega zaliva, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Neposredno povezavo s Pekingom bodo sicer ohranili prek Münchna.