Pošta Slovenije in smučarska zveza z dobrodelno akcijo v pomoč mladim smučarjem

Ljubljana, 21. oktobra - Pošta Slovenije in Smučarska zveza Slovenije sta združili moči v veliki vseslovenski dobrodelni prodajni akciji Pomagajmo mladim smučarskim upom. Na poštah so odslej na voljo unikatni kompleti z znamkami in razglednicami, pri tem pa bo del sredstev od njihove prodaje namenjen podpori mladim slovenskim alpskim smučarjem.