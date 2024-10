Trgovinski sindikat s pozivom Poklukarju in Mescu za zaščito zaposlenih na romskih območjih

Ljubljana, 22. oktobra - Sindikat delavcev trgovine Slovenije je na ministra za notranje zadeve in delo pozval k reševanju romskih vprašanj in sprejetju ukrepov, ki bodo zaposlenim na območjih z romskim prebivalstvom omogočili varno opravljanje dela. Na ministrstvih odgovarjajo, da so ukrepi v pripravi, obenem pa pozivajo k doslednim prijavam kaznivih dejanj.

Politično neukrepanje, ko gre za reševanje težav, ki jih povzročajo nekateri Romi, vse bolj ogroža tudi zaposlene v trgovinski panogi, je v javnem pozivu, ki ga je naslovil na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, izpostavil Sindikat delavcev trgovine Slovenije.

V pozivu, s katerim se obračajo tudi na vodstva trgovskih podjetij, so izpostavili dogajanje, do katerega je prejšnji teden prišlo v občini Grosuplje. V eno od prodajaln je vstopila skupina 20 mladih Romov, med njimi tudi otroci in mladostniki, ob čemer je prišlo do prerivanja, poslovodkinja pa je bila deležna zmerljivk in žalitev.

Po navedbah sindikata je to le eden od številnih podobnih dogodkov v trgovinskih poslovalnicah, ki se pogosto dogajajo na vedno istih lokacijah s širšega področja Kočevja, Novega mesta, Krškega, Brežic in drugih okoliških krajev. Na delodajalce in politične odločevalce zato naslavljajo apel k sprejetju ukrepov, ki bodo zaposlenim omogočili varno opravljanje dela.

Varnost zaposlenih in kupcev mora biti delodajalcu vedno na prvem mestu, izpostavljajo v sindikatu. Skladno z zakonom je delodajalec dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu, a stroškovni razlogi podjetjem onemogočajo najem zadostnega števila varnostnikov, zatrjujejo.

Po njihovi oceni neukrepanje države delodajalce še dodatno spodbuja, da se raje odločijo za zaprtje poslovne enote in premestitev zaposlenih na bolj varne kraje. "Takšno situacijo smo v sindikatu nazadnje zaznali v primeru zaprtja ene izmed poslovnih enot v Krškem," so med drugim izpostavili v sindikatu.

Na ministrstvu za notranje zadeve poudarjajo, da so skupaj s policijo aktivni pri reševanju težav, saj je zagotavljanje varnosti prebivalcev na prvem mestu.

"Policija se vselej odzove na prijavo, poleg tega pa že vse od junija letos izvaja okrepljene aktivnosti na varnostno obremenjenih območjih," so spomnili. Prebivalce, delodajalce in zaposlene v različnih panogah, zavodih in ustanovah pozivajo, naj policiji dosledno prijavljajo tatvine in druga kazniva dejanja, da lahko ustrezno ukrepa.

"Nihče v času dela ne bi smel trpeti groženj ali nasilja," pa so se odzvali na ministrstvu za delo. Zaposlene v trgovini je treba ustrezno zaščititi, zato se ministrstvo pridružuje apelu sindikata, da naj se okrepi prisotnost policije, kjer se opisana problematika pojavlja. Zaposlene pa pozivajo, da incidente nemudoma prijavijo policiji, da bo ta lahko ustrezno ukrepala," so izpostavili.

Ministrstvo za delo v sodelovanju z drugimi resorji pripravlja tudi ukrepe za reševanje izzivov, povezanih z romsko skupnostjo, s katerimi naslavljajo širok spekter težav, od bivanjskih pogojev, zaposlovanja, šolanja, vključevanja v lokalno skupnost in ustvarjanja tolerantnega okolja na obeh stvareh, so še izpostavili v odzivu.

Na Trgovinski zbornici Slovenije navajajo, da so se v preteklosti na zbornico že obrnila posamezna trgovska podjetja, ki so izpostavila problematiko tatvin v prodajalnah, predvsem je šlo v tem primeru za lastnike prodajaln na območju jugovzhodne Slovenije.

S problemom tatvin in škode, ki iz tega naslova nastaja podjetjem, so seznanili tudi pristojne državne organe ter jih pozvali k ukrepanju, "predvsem v smislu pohitrenja postopkov ter učinkovitejših sankcij za kršitelje, če je to potrebno, naj se spremeni tudi kazenska zakonodaja," so izpostavili.

Zbornica v okviru svojih pristojnosti izvaja številna izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu tako delodajalcev kot tudi delavcev. V letu 2016 so izdali tudi posebno zloženko na temo ravnanja v primeru nasilja s strani tretjih oseb v trgovini ter organizirali brezplačna izobraževanja po vseh večjih krajih v Sloveniji, med drugim tudi na območju JV Slovenije.

Tudi v Sparu poudarjajo, da je skrb za varnost zaposlenih in kupcev na prvem mestu. Vse njihove trgovine po Sloveniji so redno pod skrbnim pregledom, da zagotavljajo varno okolje, v primeru kakršnih koli povečanih varnostnih tveganj pa takoj poskrbijo za okrepljeno prisotnost zunanjih varnostnih služb, so navedli.

Predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc in predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš sta sicer septembra ob srečanju s Poklukarjem obsodila kriminal v romskih naseljih, vendar opozorila, da gre za posameznike znotraj naselij. "Romska skupnost se omenja samo kot neka kriminalna skupnost, kar ne drži. To so posamezniki, ki imajo imena in priimke," je tedaj dejal Horvat Muc. Tudi po besedah Rudaša kriminal v romskih skupnostih ne sme biti "vseslovenski problem, kot se plasira v javnosti".