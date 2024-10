Ljubljana, 21. oktobra - Na Ljubljanski borzi osrednji indeks SBI TOP danes raste. Vlagatelji največ zanimanja kažejo za delnice NLB, Krke in Telekoma Slovenije. Ob tem tečaji najbolj rastejo delnicam Cinkarne, Luke Koper, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Edine, ki se cenijo, so delnice Petrola.