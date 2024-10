Skupnost socialnih zavodov opozarja na nevzdržne kadrovske razmere v domovih za starejše

Ljubljana, 21. oktobra - Kadrovska kriza v domovih za starejše je že tako nevzdržna, da ogroža zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev za stanovalce ter zdravje zaposlenih, so izpostavili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Poudarili so, da so zaposleni izpostavljeni visokim delovnim obremenitvam in čedalje bolj nepredvidljivim delovnim urnikom.