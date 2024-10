Na čelo podmladka SDS Luka Simonič

Ljubljana/Arja vas, 21. oktobra - Na sobotnem kongresu Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS, so za novega predsednika izvolili Luko Simoniča. Zbrane je na kongresu nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša, ki se jim je zahvalil za izkušnjo iz volilne kampanje za evropske volitve. To bodo, kot je dejal, poskušali uporabiti na volitvah v državni zbor, so sporočili iz SDM.