Prenos v živo - izjava za medije po obisku otrok in mladostnikov iz Gaze v URI Soča

Ljubljana, 21. oktobra - V video servisu STA bo danes predvidoma ob 11. uri dostopen prenos v živo z izjave za medije premierja Roberta Goloba, nekdanjega predsednika republike Danila Türka in generalnega sekretarja UNRWA Philippeja Lazzarinija po obisku otrok in mladostnikov iz Gaze, ki so na rehabilitaciji v URI Soča.