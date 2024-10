Neznanca moškega potisnila na tla in mu ukradla denarnico

Ljubljana, 21. oktobra - V središču Ljubljane sta v nedeljo popoldne do moškega pristopila neznanca in od njega zahtevala denar. Ko jima je ta izročil nekaj drobiža, pa sta ga potisnila na tla in mu ukradla denarnico. Storilca sta stara okoli 20 let in visoka med 180 in 190 centimetrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.