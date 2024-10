Klimt pri sliki Tri starostna obdobja ženske uporabil zlato in platino

Rim, 22. oktobra - Slika Gustava Klimta Tri starostna obdobja ženske je dragocena mojstrovina v vseh pogledih. Med drugim je avstrijski slikar za ozadje in okrasitev ženskih figur v svojem delu z letnico 1905 uporabil zlato, platino in srebro, so odkrili raziskovalci italijanskega znanstvenega inštituta CNR in Univerze v Perugii.