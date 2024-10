Lokalne volitve na poplavljenih območjih v BiH niso prinesle sprememb

Sarajevo, 21. oktobra - Na nedeljskih lokalnih volitvah v štirih občinah v Bosni in Hercegovini, kjer so jih v začetku meseca preložili zaradi katastrofalnih poplav, ni prišlo do sprememb oblasti. Županska mesta sta po neuradnih delnih izidih ohranili največja bošnjaška stranka SDA in največja stranka Hrvatov v BiH, HDZ BiH.