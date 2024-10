Zaradi večje količine drog priprli moškega z območja Kungote

Maribor, 21. oktobra - Mariborski kriminalisti so v sredo prijeli 43-letnega moškega z območja Kungote ter ga s kazensko ovadbo zaradi suma proizvodnje in prometa z drogami privedli k dežurni preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor. Med hišno preiskavo so pri moškemu našli večjo količino različnih vrst droge, so sporočili s Policijske uprave Maribor.