Vreme: Danes precej jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah

Ljubljana, 21. oktobra - Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah v notranjosti Slovenije megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo še precej jasno, le na Primorskem zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in v četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Središče območja visokega zračnega tlaka se je iznad vzhodne Evrope pomaknilo nad Balkan. V višinah k nam s šibkim vetrom zahodnih smeri doteka razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo jasno vreme. Marsikje po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. V torek se bo nekaj nizke oblačnosti pojavilo tudi ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.