O novem ameriškem predsedniku ali predsednici bo odločilo sedem ključnih zveznih držav

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 25. oktobra - Ameriške predsedniške volitve potekajo v vseh 50 ameriških zveznih državah in prestolnici Washington, vendar bodo za zmago odločilni izidi v le sedmih državah z okrog 18 odstotki prebivalstva ZDA. To so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina, kjer izid glede na ankete ni odločen vnaprej.