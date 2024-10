Reporter o kazenski ovadbi premierja Roberta Goloba (21. 10.)

Ljubljana, 21. oktobra - Silvester Šurla v uvodniku Ključi do predčasnih volitev piše o kazenski ovadbi premierja Roberta Goloba in močnem vplivu nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar. Izpostavlja možnost, da bo komisija za preprečevanje korupcije odločila Golobovo kršenje integritete, in dejstvo, da je ovadbo zoper premierja moč interpretirati na več načinov.