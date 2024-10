Krka prizadejala prvi poraz Kranjčanom

Kranj, 20. oktobra - V odbojkarskem državnem prvenstvu je po treh krogih neporažen le še ACH Volley. V tretjem krogu so prvi poraz zabeležili odbojkarji Merkur Triglava, ki so morali po ogorčenem boju v Kranju priznati premoč Krki. Izid je bil 2:3, to je bila tretja od štirih tekem kroga, na kateri so odigrali pet nizov, kar kaže na izenačenost ekip.