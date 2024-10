Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. in 20. 10.)

Ljubljana, 20. oktobra - Tuje tiskovne agencije so poročale o prihajajočem srečanju premierja Roberta Goloba in ameriškega predsednika Joeja Bidna v Washingtonu, najdeni 104-kilogramski letalski bombi iz druge svetovne vojne v Novi Gorici in knjižnem sejmu v Beogradu, na katerem je svojo knjigo Trinajsti mesec predstavila slovenska antropologinja Nataša Rogelja.