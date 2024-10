Bayernov Pavlović za nekaj časa na bolniško

München, 20. oktobra - Aleksandar Pavlović, nogometaš münchenskega Bayerna in nemški reprezentant, bo nekaj časa na bolniški. Na sobotni tekmi nemškega prvenstva si je ob zmagi njegove ekipe proti Stuttgartu (4:0) zlomil ključnico, danes pa je že uspešno prestal operacijo. Iz kluba niso natančno sporočili, koliko časa bo odsoten, zapisali so le, da bo to nekaj tednov.