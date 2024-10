Slovenski plavalni reprezentanti izstopali v Tivoliju

Ljubljana, 20. oktobra - Slovenski reprezentanti Janja Šegel, Katja Fain, Anže Ferš Eržen in Peter John Stevens so izstopali na dvodnevnem plavalnem mitingu v ljubljanskem Tivoliju, so sporočili s Plavalne zveze Slovenije, pri kateri so dodali, da je bil v središču pozornosti tudi italijanski zvezdnik Luca Dotto, nosilec številnih odličij z največjih tekmovanj.