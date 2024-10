City se je v Wolverhamptonu rešil v zadnji minuti sodnikovega dodatka

London, 20. oktobra - Nogometaši Manchester Cityja so v osmem krogu angleškega prvenstva nadaljevali trend preobratov, ki so ga ekipe začele na sobotnih tekmah. V Wolverhamptonu so od sedme minute zaostajali, v 33. minuti prek Joška Gvardiola izenačili, rešili pa se šele v peti, zadnji minuti sodnikovega dodatka, ko je po kotu z glavo v polno zadel John Stones.