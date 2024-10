Papež razglasil 14 novih svetnikov

Vatikan, 20. oktobra - Papež Frančišek je danes razglasil 14 novih svetnikov. Med njimi so duhovniki, redovniki in laiki, ki so živeli v 19. stoletju. Na slovesni maši na Trgu sv. Petra v Vatikanu je papež dejal, da so novi svetniki živeli v Jezusovem slogu služenja ter bili služabniki svojih bratov in sester.