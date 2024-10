V Novi Gorici pred deaktivacijo bombe zaključena evakuacija

Nova Gorica, 20. oktobra - Zaradi onesposobitve 104 kilogramov težke neeksplodirane bombe iz 2. svetovne vojne, ki so jo 23. septembra našli na območju tirov novogoriške železniške postaje, je zjutraj v Novi Gorici in sosednji Gorici potekala evakuacija prebivalcev znotraj 400-metrskega pasu. Evakuacija v Novi Gorici je zaključena, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.