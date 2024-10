Botolin in Lukan z rekordoma proge v Ljubljani zmagala na 10 km

Ljubljana, 20. oktobra - Vid Botolin in Klara Lukan sta z rekordoma proge zmagala na NLB 28. ljubljanskem maratonu v teku na 10 km. Lukan je za četrti uspeh na tej razdalji tekla 31:49 in izboljšala rekord iz leta 2021, ko je tekla 32:32. Botolin je ubranil lansko zmago in s časom 29:54 poskrbel za prvi tek pod pol ure.