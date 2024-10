Vreme: Danes se bo razjasnilo

Ljubljana, 20. oktobra - Danes bo precej jasno, v severni Sloveniji bo sprva še nizka oblačnost, ponekod po nižinah pa megla. Burja na Primorskem bo oslabela in do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.