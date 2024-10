Prvaki NHL na vrhu svoje skupine, finalisti pri dnu

New York, 20. oktobra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so aktualni prvaki Florida Panthers s 4:3 premagal Vegas Golden Knights in še naprej zasedajo vrh atlantske skupine. Povsem drugače je pri finalistih Edmonton Oilers, ki so po četrtem porazu na šestih tekmah, tokrat proti Dallasu z 1:4, pri dnu pacifiške skupine.