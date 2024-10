Sinner v dvoboju za šest milijonov dolarjev boljši od Alcaraza

Rijad, 20. oktobra - Italijanski teniški as Jannik Sinner je zmagovalec ekshibicijskega turnirja v Savdski Arabiji. V finalu je ugnal Španca Carlosa Alcaraza in si s tem prislužil ček v višini 5,52 milijona evrov. Na turnirju z nazivom "Six kings slam" je tretje mesto osvojil Novak Đoković, ki je v zadnjem medsebojnem obračunu ugnal Španca Rafaela Nadala.