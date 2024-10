Paul in Dimitrov za naslov v Stockholmu

Stockholm, 19. oktobra - Američan Tommy Paul in Bolgar Grigor Dimitrov bosta igrala v finalu teniškega turnirja serije ATP 250 v Stockholmu na Švedskem. Četrti nosilec Paul je v polfinalu premagal Švicarja Stana Wawrinko s 6:3 in 6:2, tretjepostavljeni Dimitrov pa je v treh nizih z 2:6, 7:5 in 6:4 strl sedmega nosilca, Nizozemca Tallona Griekspoorja.