Ljubljana, 19. oktobra - Odbojkarice OTP banke Branika so po dolgem času spet vodilna ekipa državnega prvenstva. V tretjem krogu so zabeležile tretjo zmago, z nekaj težavami so doma s 3:1 premagale Radol'co Volley. S tem so na prvem mestu prehitele Calcit Volley, ki je v petek izgubil točko v Novi Gorici.