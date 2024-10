V štirih občinah v BiH potekajo lokalne volitve

Sarajevo, 20. oktobra - V štirih občinah v BiH danes potekajo lokalne volitve, ki so jih v začetku meseca preložili zaradi katastrofalnih poplav, v katerih je umrlo 27 ljudi. Volišča so se zjutraj odprla v občinah Fojnica, Kiseljak, Kreševo in Konjic. Do 15. ure je svoj glas oddalo nekaj več kot 36 odstotkov volivcev.