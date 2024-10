Prvi prvenstveni poraz Arsenala

London, 19. oktobra - Nogometaši Arsenala, ki se tudi letos spogledujejo z naslovom angleškega prvaka, so si privoščili velik spodrsljaj. V osmem prvenstvenem krogu so z 0:2 izgubili na gostovanju pri Bournemouthu, kar je njihov prvi poraz v sezoni. Kljub izgubi točk so ostali na tretjem mestu, a z istim številom točk kot Aston Villa.