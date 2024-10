Narodni dom Ljubljana slavil na pokalu Slovenije

Ljubljana, 19. oktobra - V ljubljanskem gimnastičnem centru so danes priredili ekipni pokal Slovenije v ritmični gimnastiki, zmaga pa je pripadla prvi ekipi KRG Narodni dom. Ljubljanskemu klubu sta zmago (109,433 točke) z dobrimi nastopi priborili Alja Ponikvar in Urša Kračman. Druga je bila prva ekipa Šiške (106,333) v postavi Ela Polak in Kaja Jevnikar.