Antwerpen, 19. oktobra - Španec Roberto Bautista Agut in Čeh Jiri Lehečka sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Antwerpnu. Bautista Agut je v polfinalu s 6:3 in 6:4 odpravil Francoza Huga Gastona, petopostavljeni Lehečka pa s 6:3, 4:6 in 6:2 osmopostavljenega Američana Marcosa Girona.