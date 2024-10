Krog preobratov v angleški ligi

London, 19. oktobra - Na tekmi 8. kroga angleškega nogometnega prvenstva med Manchester Unitedom in Brightonom so bili domači navijači po prvem polčasu spet nejevoljni. United je namreč zaostajal z 0:1, a se v drugem rešil, gola Alejandra Garnacha in Rasmusa Hoejlunda sta mu zagotovila zmago in vsaj nekaj začasnega miru v slačilnici.