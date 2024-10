Primorske novice: Nad Prvačino našli skoraj 300 bomb, min in granat

Prvačina, 19. oktobra - Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so v četrtek ob vinogradu nad Prvačino našli 292 kosov nevarnih ostankov vojne, večinoma bomb, min in granat. Vse so odpeljali v skladišče, kjer bodo počakale na uničenje, danes poročajo Primorske novice.