Almaty, 19. oktobra - Rus Karen Hačanov in Kanadčan Gabriel Diallo bosta igrala v finalu turnirja ATP 250 v Almatyju. Tretjepostavljeni Rus je v polfinalu s 6:7, 6:3 in 6:4 izločil Avstralca Aleksandra Vukića, Diallo pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od četrtega nosilca, Argentina Francisca Cerundola.