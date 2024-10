Sajovic na spominski slovesnosti na Cviblju o pomenu zgodovinskih naukov

Žužemberk, 19. oktobra - Minister za obrambo Borut Sajovic se je danes udeležil spominske slovesnosti pri spomeniku in grobnici NOB na Cviblju pri Žužemberku. Kot je dejal, se je treba spominjati vseh žrtev vojne, se iz zgodovine naučiti, kaj je bilo prav in kaj narobe, ter gledati v prihodnost. Napovedal je tudi državno financiranje obnove spomenika in vojnega grobišča.