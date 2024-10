Tonin: V NSi nismo ne naprodaj ne na klic, zanima nas dobrobit Slovenije in njenih ljudi

Škofja Loka, 19. oktobra - NSi je tretja najmočnejša politična sila v DZ in resna stranka, ki natančno ve, kaj hoče, je na kongresu stranke ocenil prvak NSi Matej Tonin. "Krščanski demokrati nismo naprodaj niti ne na klic, zanima nas zgolj dobrobit Slovenije in njenih ljudi," je zatrdil. Članstvo je obenem pozval k enotnosti, samozavesti in odločnosti.