Hribar in Kožul v Linzu naletela na previsoko oviro

Linz, 19. oktobra - Slovenska namiznoteniška igralca Peter Hribar in Deni Kožul sta v četrtfinalu moških dvojic na evropskem prvenstvu v Linzu naletela na previsoko oviro. Tekmeca sta bila Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki nista oddala niza in sta slavila prepričljivo s 3:0. Pred tem sta izločila Darka Jorgića s partnerjem.