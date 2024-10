NSi na kongresu tudi o gospodarskem in socialnem programu stranke

Škofja Loka, 19. oktobra - NSi je na današnjem kongresu s kongresno izjavo Odgovor za prihodnost obeležila deset let gospodarskega programa in predlagala ključne ukrepe za gospodarski uspeh Slovenije. Sprejeli pa so tudi socialni program stranke NSi za vsakega in za vse, ki kot ključne temelje socialne varnosti izpostavlja sistemske ukrepe na več področjih.