New York, 19. oktobra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali tri tekme. Najbolj učinkoviti so bili v ekipi Winnipeg Jets, San Jose so premagali z 8:3 in ostajajo neporaženi v novi sezoni. Carolina je ugnala Pittsburgh s 4:1, Colorado pa Anaheim s 4:3 po podaljšku.