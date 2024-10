New York, 18. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Vsi trije glavni indeksi na Wall Streetu so v petek končali višje, saj je dober niz poslovnih rezultatov pomagal pognati Dow in S&P 500 na nove najvišje vrednosti vseh časov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.