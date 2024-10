Delo o smrti poveljnika Hamasa in nadaljevanju groze v Gazi (19. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Boštjan Videmšek v komentarju Algoritem genocida piše o smrti poveljnika Hamasa Jahjo Sinvarja. Avtor meni, da čas njegove usmrtitve ni bil naključen, izraelske skrajno desne oblasti, ki so v zadnjem mesecu vojno razširile na Libanon in Jemen so po njegov mnenju dokazale, da je rešitev judovskih talcev zanje postala tretjerazredna tema.