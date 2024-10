Biden, Scholz, Macron in Starmer za končanje vojne v Gazi in nadaljnjo podporo Ukrajini

Berlin, 18. oktobra - Nemški kancler Olaf Scholz, britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron so skupaj z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom ob njegovem obisku v Berlinu izpostavili nujnost končanja vojne v Gazi. Znova so izrazili tudi odločno in nadaljnjo podporo Ukrajini.