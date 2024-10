Dan odprtih vrat slovenskih superračunalniških centrov

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski superačunalniški centri so danes, ko obeležujemo Eksa dan, tradicionalno odprli vrata v prostore, kjer so nekateri najzmogljivejši superračunalniki na domačih tleh. Med njimi zaseda posebno mesto superračunalnik Vega, ki sodi med najzmogljivejše superračunalnike na svetu, so sporočili iz javnega zavoda Arnes.