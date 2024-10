Jeseničani celinski pokal začeli z zmago

Bolzano, 18. oktobra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so turnir drugega kroga celinskega pokala, ki ga gosti južnotirolski klub Ritten v Klobensteinu, začeli z zmago. V prvi tekmi skupine C so premagali Sisak s 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). V soboto bo jeseniški tekmec ukrajinski Sokol Kijev, v nedeljo pa še domači Ritten. V nadaljevanje vodi le prvo mesto.