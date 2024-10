Ministrica Čalušić v Bovcu o aktualnih izzivih regije

Bovec, 18. oktobra - Ministrica Mateja Čalušić je danes obiskala občino Bovec, kjer se je srečala z županom Valterjem Mlekužem in lokalnimi kmeti, s katerimi so razpravljali o perečih izzivih regije. Ministrica se je udeležila tudi otvoritve dneva odprtih vrat Ribiške hiše v Kal-Koritnici in obnovljene stare mlekarnice Ravni Laz.