Sodni svet objavil razpis za vodje več okrajnih sodišč in podpredsednika ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča

Ljubljana, 18. oktobra - Sodni svet je danes v uradnem listu objavil javna poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in za vodje okrajnih sodišč v Kranju, Trebnjem in Lendavi. Za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu pa je bila za dobo šestih let imenovana višja državna tožilka svetnica Branka Čas.